information fournie par So Foot • 07/04/2024 à 01:01

Bilbao bat Mallorca aux tirs au but et s’offre la Coupe du Roi

Athletic Club 1-1 (4-2 TAB) Mallorca

Buts : Sancet (50 e ) pour les Basques // Rodriguez (21 e ) pour les Baléares

Tirs au but marqués : Garcia, Muniain, Vesga et Berenguer pour Bilbao // Muriqi et Sanchez pour Mallorca …

JF pour SOFOOT.com