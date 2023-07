Bilal Boutobba, un nouveau volcan en Auvergne

Lancé dans le grand monde en décembre 2014, Bilal Boutobba s’apprête à retrouver la Ligue 1 avec le maillot du Clermont Foot et un autre statut. Décryptage.

C’est une étape que Bilal Boutobba n’avait pas inscrite sur le carnet de route de ses rêves : Niort, le Marais poitevin, les Deux-Sèvres, la Ligue 2. Cette idée ne lui avait même « jamais traversé l’esprit ». Puis le foot, ses virages, ses hauts, ses bas, ses gamelles et ses drôles de lois. Et hop, à la mi-août 2020, la dynamite du quartier des Aygalades s’est retrouvée sans le moindre bruit au milieu d’un troupeau de Chamois, dont la gestion venait d’être fraîchement confiée au voyageur Sébastien Desabre. « J’avais déjà vu Bilal jouer un match avec l’OM, à Cannes, contre Livourne, lors de l’été 2015, rembobine le technicien français, qui est depuis devenu dompteur de léopards, au Congo. Je connaissais aussi bien son oncle, Adel, qui a été formé à l’AS Cannes et a joué plusieurs matchs de D1. J’avais suivi son parcours, ses débuts avec l’OM, son départ rapide en Espagne, à Séville, puis sa rupture de progression… Quand je suis arrivé à Niort, le club lui a alors offert un cadre pour travailler en paix et se relancer. Il était à Montpellier, jouait avec la réserve, en N2, et aucun autre club que Niort ne lui a tendu la main. On a vite été clairs avec lui. Je lui ai dit de ne pas se retourner sur son passé et d’uniquement regarder vers l’avant. » Bonne nouvelle pour Desabre : Boutobba, un obsédé de toujours du matraquage des derniers tiers adverses et des tours de magie ballon au pied, a quasiment passé toute sa vie à ne faire que foncer. Problème, il a aussi vu des haies difficiles à franchir se mettre sur sa route, ce qui a bousculé son décollage. Reste qu’au bout de trois saisons pleines à Niort, le voilà enfin prêt à sauter de nouveau dans le grand bain qu’est la Ligue 1. Tout sauf un coup de pot. Mais comment expliquer un tel rebond ?

Générateur de dribbles

Bilal Boutobba est un joueur paradoxal, un type qui est à la fois une vieille histoire (oui, déjà) comme un mec qui a encore tout à écrire. Il ne faut pas oublier qu’on parle ici d’un élément qui a été plongé dans le grand monde il y a maintenant près de neuf ans, lancé en Ligue 1 par Marcelo Bielsa en décembre 2014 sur la pelouse de Monaco, et pour qui tout s’est très, très vite enchaîné. Trop vite ? Peut-être un peu, mais Boutobba, chouchou de toutes les ca

Par Maxime Brigand pour SOFOOT.com