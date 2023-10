Bientôt une « Messi Experience » immersive à Miami

Miami est à ses pieds.

Vous voulez plonger dans la vie de Lionel Messi ? Ce sera possible dès le 25 avril, à Miami, où ouvrira la « Messi Experience ». D’une durée estimée de 1h15, elle sera accessible à partir de 29,90 dollars (environ 28 euros). Le site promet des projections à 360 degrés, de la 3D, ainsi que « des technologies immersives et interactives » pour remonter la carrière légendaire de La Pulga . Les visiteurs pourront également profiter de « jeux numériques et physiques pour apprendre les astuces et les compétences du GOAT du football » . Cerise sur le gâteau ? Grâce à l’intelligence artificielle, ils pourront même rencontrer le joueur et avoir des conversations virtuelles avec lui.…

QB pour SOFOOT.com