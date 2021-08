Bientôt un retour à la "vie normale" ? La France est sur "le bon chemin", estime Jean Castex

Il y a toutefois "encore du travail" à accomplir, a ajouté le Premier ministre.

Le Premier ministre Jean Castex, le 11 août 2021. ( AFP / FREDERIC SCHEIBER )

Bientôt un retour à la "vie normale" ? "Les choses vont dans le bon sens", a estimé le Premier ministre Jean Castex mardi 31 août, lors d'une visite à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) dans un centre de vaccination mobile. "Oui on est sur le bon chemin car l'on connaît l'origine du bon chemin, c'est la vaccination", a-t-il poursuivi, alors qu'environ 48,5 millions de Français avaient reçu au moins une dose à date de lundi, et 43,9 millions, soit 65,1% de la population, étaient considérés comme complètement vaccinés.

Dans le droit fil du président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, qui avait indiqué lundi sur BFMTV que la France n'était "pas très loin du retour à une vie proche de la normale", le chef du gouvernement a estimé qu'"on n'est pas loin, j'espère", de pouvoir "retrouver une vie normale".

"Cette 4e vague - et je parle avec prudence - est maîtrisée à ce stade", a souligné le Premier ministre avant de poursuivie : "Mais je considère qu'il y a encore du travail, il y a encore des populations qui ne sont pas vaccinées et donc qui sont exposées et quelque part qui sont en danger."

"Aller vers" pour "convaincre" les personnes encore exposées

Jean Castex s'est ainsi fait présenter mardi un dispositif "d'aller vers", à savoir un centre de vaccination mobile établi sur un parking de centre commercial et opéré par la Protection civile. "Il faut convaincre, expliquer, ne pas juger, stigmatiser. Il faut y aller de façon calme, pédagogique, en expliquant que c'est dans l'intérêt des personnes elles-mêmes et de leur entourage", a pointé le Premier ministre.

"On ne peut jamais reprocher à quelqu'un d'avoir peur. L'angle d'attaque est d'essayer de comprendre, de rassurer", a-t-il encore fait valoir. "Je pense que la conviction, le sens des responsabilités, restent nos armes privilégiées", a encore mis en avant Jean Castex.

Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont à nouveau retrouvées samedi dans les rues de toute la France pour dire leur opposition au pass sanitaire imposé par le gouvernement et leur crainte des vaccins, une mobilisation en recul toutefois pour la troisième semaine consécutive.