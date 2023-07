information fournie par So Foot • 30/07/2023 à 10:52

Bientôt un deuxième buteur scandinave à Manchester ?

Nouveau cyborg en approche ?

Après Manchester City, au tour du voisin de United d’aller chercher un buteur scandinave. Cette fois, ce n’est pas un Norvégien, mais bien un Danois en la personne de Rasmus Højlund qui devrait débarquer dans le nord de l’Angleterre. Alors qu’un intérêt du Paris Saint-Germain avait été évoqué ces derniers jours, The Athletic et Sky Sports annoncent qu’un accord vient enfin d’être trouvé entre les Red Devils et l’Atalanta au sujet du blondinet de 20 piges. Déjà d’accord avec le joueur depuis plusieurs jours, United devrait s’alléger de près de 75 millions d’euros, hors bonus, pour arracher la pépite danoise.…

