Bientôt un changement de naming pour la Ligue 1 ?

Sortie de Fred Livraison, entrée de Ronald McDonald ?

Selon l’émission L’After Foot de RMC, le contrat liant l’entreprise de livraison et le championnat de France arriverait à son terme d’ici la fin de saison et ne serait pas renouvelé. Mieux, le géant américain de la restauration rapide reprendrait donc le flambeau pour le naming de la compétition. Malgré des négociations entamées avec Uber, Vincent Labrune aurait choisi le plus offrant, McDonald’s offrant cinq millions d’euros de plus (20 contre 25 millions) par saison.…

QF pour SOFOOT.com