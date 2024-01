Biens immobiliers : les prix devraient poursuivre leur baisse en 2024, avec une décrue de 4% en moyenne en France

Toulouse, le 7 décembre 2023. ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

La baisse des prix de biens immobiliers devrait se poursuivre en 2024, selon le baromètre national publié ce mardi 9 janvier par le site spécialisé Meilleurs agents, qui prévoit une décrue de 4% en moyenne en France.

Cette baisse attendue est la conséquence d'un "effondrement d'une rare violence" du nombre de ventes de logements anciens, de près d'un quart par rapport à l'année 2022, et de l'ajustement progressif des taux d'intérêts, selon Thomas Lefebvre, directeur scientifique du site immobilier. L'année 2023 a été marquée par la hausse des taux de crédit, dopée par la politique monétaire anti-inflation de la Banque centrale européenne. Ces conditions ont mené les banques à "couper dans le vif leur production de crédit", avec une baisse spectaculaire de 40% d'octrois par rapport à 2022.

D'après Thomas Lefebvre, les taux d'intérêts devraient connaître une baisse significative en 2024, facilitant l'accès au crédit. Celui-ci prévient toutefois : "Ce léger mieux du côté du crédit ne suffira donc pas à combler l’actuel déséquilibre entre l’offre et la demande. Même s’il est fort probable que les taux baissent dans les prochains mois, ils resteront durablement supérieurs aux niveaux moyens que nous avons connus ces dernières années."

La baisse durable des prix immobiliers "ne pourra réellement se confirmer que si l’inflation continue à refluer et qu’aucun choc ne vienne perturber la reprise de la croissance", ajoute-t-il. Des villes "locomotives du marché" comme Nantes et Lyon voient les prix des biens immobiliers baisser de 8% et 5,9% en 2023, et le phénomène touche également les zones rurales, jusque ici préservées.

Le baromètre Meilleurs agents s'appuie sur quatre grands indicateurs, l'Indice des prix immobiliers, l'Indicateur de tension immobilière, le Délai de vente médian et le Taux de décote moyen, ainsi que sur les transactions communiquées par les agences immobilières et la base BIEN des notaires de Paris.