information fournie par So Foot • 11/11/2023 à 17:35

Bielsa : « Il n'y a pas de formule efficace pour arrêter Messi »

Si même Bielsa le dit…

Dans quelques jours, l’Amérique du Sud vivra un choc au sommet avec le duel entre l’Argentine, tranquille première des éliminatoires pour le prochain Mondial, et l’Uruguay, son dauphin. Marcelo Bielsa, sélectionneur de la Celeste depuis mai dernier, a réussi ses débuts pour le moment avec notamment un succès de choix face au Brésil lors du dernier rassemblement. En conférence de presse ce samedi, El Loco a expliqué ce que ses joueurs pouvaient faire face à Lionel Messi vendredi prochain, à savoir… pas grand-chose. « Il n’y a pas de formule ni de procédure efficace pour arrêter Messi, le meilleur joueur du monde, et sans aucun doute à mon avis. Alors, si personne n’a trouvé de formule… Messi a joué des matchs dans lesquels il n’a pas brillé, mais pas à cause d’une méthode infaillible. Cette même formule a été utilisée dans les matchs dans lesquels il a brillé. Je pense que parfois, il faut lui demander ce qui serait pratique pour l’empêcher de bien jouer » , a estimé l’ancien entraîneur de l’OM.…

AL pour SOFOOT.com