BEYROUTH : "IL FAUT UNE ENQUÊTE INTERNATIONALE ET TRANSPARENTE", DIT MACRON BEYROUTH (Reuters) - Emmanuel Macron a souhaité jeudi une "enquête internationale et transparente" pour déterminer l'origine de l'explosion qui a dévasté Beyrouth mardi soir, faisant 145 morts et 5.000 blessés selon le dernier bilan disponible. "Je n'ai aucune information en ma possession au-delà des informations publiques", a déclaré le président français. "C'est pourquoi il faut un enquête internationale, ouverte, transparente pour éviter que des choses soient cachées mais aussi que le doute ne s'installe." Les produits chimiques qui ont explosé mardi dans le port de Beyrouth y sont arrivés il y a sept ans à bord d'un cargo russe de location en très mauvais état qui n'aurait jamais dû accoster dans la capitale libanaise, a déclaré le capitaine du navire. (Nicolas Delame, Jean-Stéphane Brosse)

