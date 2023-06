Beto range les gants

Légende.

Champion de la deuxième division portugaise avec Leixões en 2007, vainqueur du triplé Ligue Europa, Liga NOS, Taça sous la tunique du FC Porto en 2011 sous les ordres d’André Villas-Boas, il avait soulevé deux Supercoupes du Portugal en 2009 et 2010, Champion de Roumanie en 2012 dans les buts du CFR Cluj, il a aussi remporté la Coupe de la Ligue avec Braga en 2013, et enfin deux Ligues Europa avec Séville en 2014 et 2015… Le palmarès de Beto Pimparel est immense. Et tout ça, en remportant accessoirement la première Ligue des nations avec le Portugal et en passant par le Sporting, le club turc de Göztepe, et dernièrement le HIFK Helsinki.…

