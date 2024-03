Best Western: l'activité revient à la normale en 2023, 27 nouveaux hôtels en France

Le joueur français Jonathan Danty durant la Coupe du monde de rugby, au Stade de France à Saint-Denis, le 15 octobre 2023. ( AFP / EMMANUEL DUNAND )

La chaîne hôtelière américaine Best Western a réalisé un chiffre d'affaires en progression de 9% dans le monde en 2023, avec un nombre "record" de 27 nouveaux établissements en France, a-t-elle indiqué à l'AFP lundi.

Dans le monde, le chiffre d'affaires de la centrale de réservation Best Western s'est élevé à 4 milliards de dollars (3,7 milliards d'euros) l'an dernier, pour 3.961 établissements.

En France, il a atteint 263 millions d'euros, en hausse de 12% sur un an, porté tant par la hausse du taux d'occupation que celle des prix moyens, selon Olivier Cohn, directeur général France du groupe coopératif.

"Tous les voyants sont au vert. On a vu un vrai retour des clientèles en 2023", se félicite-t-il.

Dans le détail, le premier semestre a été plus porteur avec le retour de la clientèle affaires, un été "en dents de scie" à cause de la météo et de l'inflation, puis une "très bonne" arrière-saison notamment grâce à la Coupe du monde de rugby.

"On a retrouvé l'activité d'avant-Covid aux Etats-Unis et en Europe. En Asie, c'est plus long car la zone est très dépendante du marché chinois où les standards anti-Covid ont été relâchés tardivement. On attend cette année un retour à la normale pour cette clientèle", détaille Olivier Cohn.

En France, pour faire face à la flambée du coût de l'énergie, le groupe a mis en place un plan d'économies sur l'hiver 2022/2023 avec de nouvelles procédures (baisse des températures, entretien des appareils, installation d'éclairages LED...) qui ont permis d'économiser 1 million d'euros, selon le dirigeant.

Le groupe a accueilli 27 nouveaux établissements en 2023 dans l'Hexagone, sur un total de 317 hôtels répartis sur une dizaine de marques.

"Sure Hotel", marque lancée en 2018 en France dans le segment économique, accueille notamment 8 nouveaux établissements. Le groupe mise en partie sur cette marque pour atteindre son objectif de 400 hôtels d'ici fin 2025/2026.

Pour 2024, 25 ouvertures d'établissements sont prévues, avec une priorité sur Paris, Marseille, Angers, Tours, Marrakech et Rabat (ces deux dernières villes marocaines étant rattachées à la France pour la centrale). Le groupe a également validé deux projets de construction: Perpignan Aéroport et Cayenne.