information fournie par So Foot • 23/04/2024 à 13:00

Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

C’était bien beau PSG-Lyon ou le Clásico espagnol, mais les meilleurs buts du week-end sont bien à découvrir sur le site qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants. Attachez vos ceintures : entre les dribbles en zigzag, les gestes aériens et les missiles télécommandés, ça va aller dans tous les sens.

1/ Chaumont FC vs SMC M arnaval …

FL pour SOFOOT.com