information fournie par So Foot • 09/10/2023 à 17:12

Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

Votre rendez-vous football amateur hebdomadaire est arrivé. C’est le retour de la sélection des meilleurs buts, proposée par le site qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants (et qui finit d’ailleurs son crowdfunding dans trois jours) !

1/ COBSP ST BRIEUC vs US PERROS LOUANNEC (Régional 3) …

JF pour SOFOOT.com