Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Nantes LTB vs Les Sables Vendée

On débute ce top du week-end sans pelouse, ni but, mais le ballon rond est toujours là ! Et c’est du futnet, du tennis-ballon. Et là vous voyez de la première division avec un joueur des Sables Vendée qui inscrit un magnifique point d’un geste acrobatique, mettant le ballon hors de portée des adversaires.…

QT pour SOFOOT.com