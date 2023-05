Bernauer : « J'aimerais bien prendre des cours d'éloquence »

Maxime Bernauer est un joueur de foot, mais pas seulement. Le défenseur du Paris FC nous a reçu chez lui pour un échange de près de deux heures pour parler de ce qui l'anime : le foot sous toutes ses formes. À 24 ans, le joueur formé à Rennes est un passionné de tactique et rêve d'innovations. En toute simplicité. Enfin, presque.

Le Paris FC, qui est dans le ventre mou au classement de Ligue 2, n’a plus rien à jouer. Comment juges-tu cette saison ?

On sait que l’objectif était de monter, donc collectivement on n’a pas répondu aux attentes. On n’a pas su être en haut assez vite, on a connu une entame compliquée. Il ne faut pas non plus chercher à tout remettre en question, le club continue à grandir et on va essayer de finir le plus haut possible. Sur le plan individuel, je suis plutôt satisfait, c’est un peu la saison de la confirmation à un poste qui me correspond davantage. C’est ma deuxième saison en Ligue 2, je pense avoir montré que je pouvais jouer à ce niveau et m’imposer comme un élément important de l’équipe.…

Propos recueillis par Clément Gavard, en région parisienne pour SOFOOT.com