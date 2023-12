Bernardo Silva critique l’expansion de la Coupe du monde des clubs

Un nouvel allié de Pep Guardiola.

À la veille de la demi-finale de la Coupe du monde des clubs entre Urawa et Manchester City prévue mardi, Bernardo Silva a fait part de son inquiétude vis-à-vis du calendrier et de l’annonce d’une extension de la compétition à 32 clubs à partir de 2025. « Nous n’avons pas été consultés mais nous essayons de faire notre travail, regrette-t-il. La réalité est que le nombre de matchs que nous avons aujourd’hui, et encore plus avec les nouvelles compétitions, est un peu fou à cause du [manque de] repos des joueurs. Nous jouons tous les trois jours, nous ne nous reposons pas. Nous n’avons ni Noël, ni vacances d’été . Le risque de blessures augmente alors beaucoup. » …

AEC pour SOFOOT.com