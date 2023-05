information fournie par So Foot • 18/05/2023 à 09:34

Bernardo Silva au PSG ? « Après l’été, on verra ce qu’il va se passer »

« On verra bien ce que l’avenir nous réservera. On verra bien, vas-y, viens, on n’y pense pas »

Et le Monsieur de 28 ans a bien raison de ne pas penser au prochain mercato estival. Selon plusieurs médias comme RMC Sport , le PSG, qui cherche à se renforcer cet été pour pallier notamment le départ programmé de Lionel Messi, a fait de Bernardo Silva sa priorité sur le flanc droit de l’attaque. Homme du match et double buteur ce mercredi soir dans le cadre de la demi-finale retour de la Ligue des champions face au Real Madrid (4-0), le feu-follet portugais a tout de même laissé la porte ouverte à un départ.…

MD pour SOFOOT.com