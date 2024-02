Benoît Tavenot, entraîneur de Dijon, fracasse la performance des siens à Villefranche : « On a été lamentable »

C’est ce qu’on appelle complétement Di(s)jon-cter.

Malgré une honorable cinquième place après 21 journées, Dijon a peut-être dit adieu à toute chance de monter en Ligue 2 l’an prochain. Avec seulement 5 points d’avance sur la zone de relégation, et des poursuivants qui ont des matchs en retard à disputer, il va même falloir regarder vers le bas. Défait sur la pelouse de Villefranche hier soir (4-0), le DFCO a vu son entraîneur, Benoît Tavenot, plonger dans une colère noire suite à la performance de ses joueurs. Sur les ondes de France Bleu Bourgogne , il n’a pas mâché ses mots, regrettant notamment le manque d’envie de ses joueurs. « Comment l’expliquer, sincèrement […] Des fois tactiquement, techniquement, il y a des choses qui ne vont pas. Mais un manque d’engagement comme ça, j’ai du mal à l’expliquer. On a touché le fond ce soir en termes d’engagement et d’investissement, alors que je leur ai demandé une chose ce soir : un engagement total. Quand on n’est pas totalement engagé, ça ne pardonne pas. »…

