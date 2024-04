Benoît Hamon : « Quoi qu’il arrive, Éric Roy nous aura offert quelque chose d’exceptionnel »

Candidat socialiste à la présidentielle de 2017, né non loin de Brest, Benoît Hamon - élu mercredi à la présidence de l’association ESS France - suit avec attention la fantastique saison du Stade brestois 29. Entretien avec un homme qui attend avec impatience le coup de sifflet final de cette Ligue 1 2023-2024 et surtout la présence de Brest en Coupe d’Europe l’an prochain.

Comment avez-vous vécu le dernier quart d’heure de Brest-Metz dimanche ?

Je n’ai malheureusement pas pu voir le match, donc je l’ai suivi sur l’appli de L’Équipe . Je me suis arrêté à 4-1, puis j’ai enchaîné les actualisations quand j’ai vu qu’il y avait 4-2 puis 4-3… Il n’y a rien de plus stressant quand vous n’avez ni l’image, ni le son. Mais bon, je n’étais pas totalement angoissé, car on a une bonne défense cette année. Et l’essentiel, c’est que cela fasse trois points en plus dans l’escarcelle à la fin.…

Propos recueillis par Andrea Chazy pour SOFOOT.com