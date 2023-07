information fournie par So Foot • 31/07/2023 à 19:23

Benoît Costil quitte la France

Un petit tour et puis s’en va.

Un peu plus de six mois après avoir débarqué à Lille, Benoît Costil, libre de tout contrat, quitte la France. À 36 balais, dont la moitié passée à écumer les pelouses de Ligue 1 et Ligue 2, l’international français file en Italie pour rejoindre la Salernitana. Le club de Salerne a annoncé ce lundi soir la signature de l’ancien Auxerrois, désormais lié aux Granata jusqu’au 30 juin prochain.…

FP pour SOFOOT.com