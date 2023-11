information fournie par So Foot • 04/11/2023 à 19:54

Benjamin Pavard sort sur blessure face à l’Atalanta

Pavard, pas de bol non plus.

Coup dur pour l’Inter, actuellement occupée à ferrailler sur la pelouse de l’Atalanta Bergame. Peu avant la demi-heure de jeu, et alors que le score était toujours nul et vierge, Benjamin Pavard s’est mal réceptionné après un choc avec Ademola Lookman et a vu sa jambe gauche rester bloquée sur la pelouse.…

JD pour SOFOOT.com