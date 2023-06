Benjamin Mendy prétend avoir couché « avec 10 000 femmes »

Macho ça.

Alors qu’il avait été déclaré non coupable de six viols par la justice anglaise en janvier dernier, Benjamin Mendy a refait un tour au tribunal cette semaine. En effet, son deuxième procès s’est ouvert ce lundi, et pendant l’audition devant le jury, le joueur de 28 ans, mis à la porte par City, aurait déclaré à l’une de ses victimes au moment de la pénétration : « C’est bon. J’ai couché avec 10 000 femmes. » Ensuite, le latéral aurait à nouveau déclaré à la police que tous les contacts sexuels qu’il a pu exercer étaient mutuellement consentis. Des affirmations qui vont remettre le feu aux poudres dans cette affaire qui semblait terminée, laissant le joueur libre et en capacité d’exercer son football.…

AC pour SOFOOT.com