information fournie par So Foot • 14/07/2023 à 16:54

Benjamin Mendy jugé non-coupable de viol et tentative de viol

Benjamin Mendy a été jugé non-coupable de viol et de tentative de viol, ce vendredi par les 12 jurés du tribunal de Chester au Royaume-Uni, cinq mois après avoir été acquitté pour six autres accusations de viols et une d’agression sexuelle dans un premier procès. Depuis fin juin, il était rejugé concernant deux accusations pour lesquelles le jury n’était pas parvenu à un verdict en janvier.

Le Manchester Evening News rapporte que l’ancien champion du monde 2018 a pleuré à l’annonce du jugement, avant que son représentant Jenny Wiltshire « remercie » les membres du jury « de s’être concentrés sur les preuves dans ce procès, plutôt que sur les rumeurs et les insinuations ». Trois ans après le début de l’affaire, plus aucune charge n’est retenue contre Benjamin Mendy, qui quitte donc libre le tribunal de Chester et souhaite aujourd’hui que « son intimité soit respectée afin qu’il puisse commencer à reconstruire sa vie ». …

AC pour SOFOOT.com