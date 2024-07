information fournie par So Foot • 01/07/2024 à 17:30

Bellingham risque une sanction de l'UEFA

Jude Bellingham y pensera à deux fois lors de son prochain retourné.

Au lendemain de la victoire poussive de l’Angleterre en huitièmes de finale de l’Euro, l’instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA a décidé d’ouvrir une enquête disciplinaire à l’égard du numéro 10 des Three Lions pour « violation potentielle des règles fondamentales de conduite décente ». Le Madrilène a été filmé en train de faire un geste obscène en direction des tribunes lors d’Angleterre-Slovaquie. Accusé d’avoir visé le banc slovaque, il avait tenu à démentir et s’expliquer sur les réseaux sociaux peu de temps après le coup de sifflet final. Ça n’aura donc pas convaincu l’instance européenne. Selon le règlement de l’UEFA, Jude Bellingham aurait déjà dû recevoir un carton rouge si l’arbitre Halil Umut Meler avait vu son geste. Il faut désormais attendre pour connaître la sanction infligée au milieu de 21 ans.…

LL pour SOFOOT.com