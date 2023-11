Bellingham bat un record de CR7 avec le Real Madrid

Il a marqué autant de buts que Nice en Ligue 1 depuis le début de la saison.

Encore buteur dimanche avec le Real Madrid en championnat contre Cádiz, Jude Bellingham a déjà inscrit son nom dans les livres de record de la Casa Blanca . Avec son 14 e but depuis le début de la saison, l’Anglais est devenu le joueur qui a inscrit le plus de buts lors de ses 15 premiers matchs avec le club madrilène, devançant un certain Cristiano Ronaldo. Le Portugais s’était offert 13 réalisations en 15 matchs lors de son arrivée au Real Madrid. En septembre, il avait déjà imité le meilleur buteur de l’histoire du Real en marquant lors de ses quatre premiers matchs avec la Maison Blanche. Dans le détail, l’ancien joueur de Dortmund a marqué à 11 reprises en championnat et à 3 reprises en Ligue des champions.…

CD pour SOFOOT.com