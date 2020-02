Belgique : une femme blesse deux passants, la police ouvre le feu

On ignore encore la nature des faits ou les motivations de leur auteure. Dimanche, une femme a été blessée à la main par des tirs de la police après avoir attaqué deux piétons dans la ville belge de Gand, ont rapporté les médias locaux, les autorités excluant pour l'instant tout caractère terroriste. Selon le quotidien local Het Laatste Nieuws, les victimes, blessées au couteau, ont été transportées à l'hôpital mais leurs vies ne sont pas en danger."Rien n'indique actuellement que l'incident qui s'est déroulé à Gand soit de nature terroriste", a indiqué à l'Agence France-Presse une porte-parole du procureur. D'après les images des médias belges, le quartier dans lequel s'est déroulée l'attaque était bouclé dimanche soir et la présence policière y était forte. D'après le journal Le Soir, la police locale et le parquet de Flandre-Orientale sont chargés de l'enquête. Un juge d'instruction aurait par ailleurs été convoqué.