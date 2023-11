Belgique : Tedesco ouvre la porte à un retour de Courtois

« Ma porte lui est toujours ouverte ! »

Clair, net et précis. Invité à parler de l’avenir de Thibaut Courtois avec les Diables rouges, le sélectionneur belge Domenico Tedesco laisse clairement envisager un retour du gardien du Real Madrid. « La situation avec Thibaut est toujours la même, reprend le tacticien allemand au micro de la chaîne de télévision du Plat-Pays RTL Sports, après le rassemblement du mois de juin, Franky Vercauteren et Manu Leroy ont été à Madrid pour lui parler. Quand ils sont revenus d’Espagne, on en a discuté tous les trois. J’étais curieux de connaître le résultat de cette conversation. Après notre échange, j’ai offert à Thibaut la possibilité de le rencontrer, à Madrid ou ailleurs, pour discuter et mettre les choses au clair. La vie, et surtout la vie d’un footballeur, est trop courte pour avoir des regrets. Ma porte lui est toujours ouverte. » …

MD pour SOFOOT.com