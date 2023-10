information fournie par So Foot • 17/10/2023 à 00:15

Belgique-Suède : le stade est en cours d’évacuation

Plus de deux heures après l’arrêt du match entre la Belgique et la Suède, comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2024, en raison du risque terroriste suite à l’attaque ayant fait deux morts à Bruxelles, les supporters jusqu’ici confinés dans le stade Roi Baudouin ont été autorisé à quitter les lieux. L’évacuation se déroule secteur par secteur, la tribune 1 étant la première à quitter les lieux. Les spectateurs ont été incités à quitter les lieux « dans le calme » , à se diriger vers la sécurité et à « rentrer immédiatement » chez eux une fois sortis. Il leur a également été déconseillé de se rendre dans le centre de la capitale belge.

La tribune 1 peut désormais sortir ! #BELSWE #Bruxelles pic.twitter.com/02FZFjIkO0…

AEC, avec Matthieu Darbas au stade Roi Baudouin pour SOFOOT.com