information fournie par So Foot • 12/05/2024 à 02:19

Belgique : Le RWD Molenbeek de John Textor retourne déjà en D2

Fortunes diverses pour la galaxie Textor.

De retour à un niveau plus qu’acceptable sous les ordres de Pierre Sage, et encore en lice pour accrocher la Ligue Europa Conférence, l’Olympique lyonnais a finalement redressé la barre en Ligue 1, après une entame cauchemardesque. Tout le contraire du RWD Molenbeek, l’autre club européen détenu par l’Américain John Textor, qui termine avant-dernier de Pro League belge et n’aura donc passé qu’une minuscule année dans l’élite, avant de renouer avec le purgatoire.…

AL pour SOFOOT.com