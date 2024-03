Bayern-Dortmund : un Klassiker, mais pour quoi faire ?

Avec 10 points d’avance sur le Bayern Munich, Leverkusen continue de filer tout droit en direction du titre de champion d’Allemagne. Malgré tout, le choc qui opposera le Rekordmeister au Borussia Dortmund (18h30) garde un fond d’intérêt, surtout pour le BvB, dont la participation à la prochaine Ligue des champions est encore loin d’être acquise.

Dix matchs. 900 minutes. Voilà depuis combien de temps le Borussia Dortmund n’a pas gagné contre son rival bavarois en Bundesliga. La dernière fois, c’était le 10 novembre 2018, grâce à un doublé de Marco Reus, suivi d’un coup de grâce signé Paco Alcácer (score final, 3-2). Pour une victoire à l’extérieur, il faut carrément remonter au 14 avril 2014. Putain, dix ans… Hormis ces brefs sursauts d’orgueil, le BvB n’en peut plus de compter les valises et les défaites sur le fil. La frustration est grande, surtout pour l’actuel entraîneur des Schwarzgelben Edin Terzić, lequel déclarait en conférence de presse que « sur les 12 derniers titres, la plupart se sont joués sur un Klassiker, avec un avantage clair en faveur du Bayern. » Mais le coach b orusse n’en est pas plus fataliste pour autant : « Ce week-end, une nouvelle chance nous attend et on ne doit pas se focaliser sur ce qu’il s’est passé sur la décennie écoulée, mais bien sur l’instant présent. »

Ce que j’ai appris ces dernières années, c’est qu’il ne faut pas se fier à ce que le Bayern montre au cours de la saison, parce que contre nous, ils donnent toujours le meilleur d’eux-mêmes.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com