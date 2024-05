Bayer Leverkusen : toute série a une fin ?

Leverkusen est à deux finales (C3 et Pokal) de finir une saison complète sans avoir connu la défaite. Dans les cinq championnats européens, quinze équipes ont marqué moins de buts durant l’intégralité de la saison que le Bayer dans le dernier quart d’heure. Au-delà de ces 38 réalisations, le champion d’Allemagne maîtrise à la perfection le temps additionnel, qu’il faudrait songer à renommer Xabi Time . Voici les dix fois où les Invincibles auraient dû craquer.

15 septembre 2023 : le Bayern averti

Dès la 4 e journée de Bundesliga, le Bayer Leverkusen a envoyé un message fort au mastodonte national en lui faisant comprendre qu’il faudrait compter avec lui cette saison. Neverkusen apprend à frustrer les Bavarois, et quoi de mieux qu’un penalty à la 90 e +4 d’Exequiel Palacios pour arracher le nul (2-2) ? Deux minutes plus tard, Dayot Upamecano pense être le sauveur du champion en titre et le premier à faire tomber les Rouge et Noir, mais est renié par la VAR. Deux décisions arbitrales pas évidentes, surtout au bout du temps additionnel dans l’antre de l’Allianz Arena, mais l’équipe de Xabi Alonso venait alors de poser la première pierre d’une saison historique.

13 janvier 2024 : Palacios, sauveur attitré

Après des claques infligées à la plupart de ses adversaires (3-0 contre Francfort, 4-0 face à l’Union Berlin ou 5-1 contre Molde en Ligue Europa entre autres), le Bayer Leverkusen est malmené sur la pelouse d’Augsburg pour la première rencontre de 2024. Le Nouvel An n’est visiblement pas bien passé pour tout le monde, les frappes ne font cette fois pas mouche et sont bien souvent stoppées par un Finn Dahmen des grands jours. Mais comme la 90 e +4 est la minute fétiche d’Exequiel Palacios, il se permet même de contrôler dans la surface le centre d’Álex Grimaldo avant d’allumer le gardien adverse pour l’emporter sur le fil (0-1). Sa célébration est la même : foncer vers le poteau de corner, s’effondrer et se faire ensevelir par tous ses coéquipiers.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com