Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAT obtient l'approbation FDA des essais sur l'homme d'un vaccin anti-COVID Reuters • 16/12/2020 à 10:30









BAT OBTIENT L'APPROBATION FDA DES ESSAIS SUR L'HOMME D'UN VACCIN ANTI-COVID BANGALORE (Reuters) - Un vaccin contre le COVID-19 à base de feuilles de tabac en cours de développement par British American Tobacco a été approuvé pour des essais sur l'homme par l'agence américaine du médicament (FDA), a déclaré mercredi le fabricant des cigarettes Dunhill et Lucky Strike. L'inscription à l'étude devrait commencer sous peu et les résultats devraient être connus d'ici le milieu de l'an prochain, a déclaré le groupe. Le numéro deux mondial de la cigarette a annoncé en avril qu'il développait un vaccin contre le COVID-19 et qu'il serait en mesure de produire entre 1 et 3 millions de doses par semaine s'il avait l'appui des gouvernements et des fabricants tiers. L'approbation des essais de phase 1 intervient alors que la Grande-Bretagne et les États-Unis ont commencé à administrer des doses du vaccin fabriqué par Pfizer et BioNTech. "Le passage aux essais sur l'homme de nos candidats vaccins contre le COVID-19 et contre la grippe saisonnière est une étape importante", a déclaré David O'Reilly, directeur de la recherche scientifique chez BAT. Le vaccin contre le COVID-19 est développé par Kentucky BioProcessing, une filiale biotechnologique de BAT. (Indranil Sarkar, version française Elena Smirnova, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.