information fournie par So Foot • 17/01/2024 à 22:23

Bastia mange un point de pénalité après l'insulte raciste d'un supporter envers un arbitre

Ce mercredi soir, le SC Bastia – pensionnaire de Ligue 2 – a été sanctionné d’un point de pénalité au classement, pour « propos racistes envers le corps arbitral ayant entraîné une interruption momentanée de la rencontre, usage d’engins pyrotechniques et jet d’un pétard sur l’aire de jeu ». Des incidents survenus lors de la réception de Quevilly Rouen Métropole (0-0, 18 e journée de Ligue 2) le 16 décembre dernier. Durant cette rencontre entre Corses et Normands, l’un des arbitres assistants aurait essuyé de la part d’un supporter bastiais plusieurs insultes, dont l’une à caractère raciste ( « Retourne-toi, sale arabe, retourne-toi » ), comme l’a expliqué pour 20 Minutes Olivier Lamarre, président du Syndicat des arbitres du football d’élite (Safe). Les arbitres assistants lors de cette rencontre étaient Christophe Mouysset et Mehdi Rahmouni.

« Au regard de la gravité des faits, la Commission de discipline de la LFP avait décidé de mettre le dossier en instruction , explique le communiqué . Après lecture du rapport d’instruction, la Commission prononce la décision suivante : retrait d’un (1) point ferme au classement sportif 2023-2024. » Actuellement 13 e de l’antichambre, avec 20 points, le Sporting va redescendre à 19 unités mais conserver sa position, à égalité avec l’ESTAC. Le SC Bastia a pris acte de cette décision et l’a communiquée, sans la commenter pour autant.…

