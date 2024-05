Barthélémy Guislain reconduit à la tête de l'Association familiale Mulliez

( AFP / DENIS CHARLET )

Barthélémy Guislain a été reconduit samedi pour cinq ans à la tête de l'Association familiale Mulliez (AFM), propriétaire d'Auchan, lors d'une assemblée réunissant ses membres, a-t-on appris auprès d'une source proche de l'association.

Il "a été nommé à l'unanimité de ses pairs, les neuf membres du conseil de gérance, président du conseil de gérance", a indiqué cette source à l'AFP.

Il s'agit de la troisième élection consécutive pour cet homme de 50 ans, élu une première fois en 2014, puis réélu en 2019.

L'AFM est une galaxie familiale de près de 900 cousins, à la tête de 130 enseignes, dont Auchan, mais aussi Decathlon, Leroy-Merlin, Saint Maclou, Jules, Kiabi, Pizza Paï ou Electro Depot.

"Les 850-900 actionnaires de l'association élisent les neuf membres du conseil de gérance" de l'association, a rappelé cette source.

Le chiffre d'affaires annuel de leurs entreprises, parmi lesquelles on trouve aussi Flunch, Weldom ou Boulanger, atteint 100 milliards d'euros, pour 650.000 emplois dans le monde.

Les membres de ce groupement d'intérêt économique, fondé en 1955, gèrent leurs affaires en famille et dans le plus grand secret. Une sorte de pacte d'actionnaires, mélangeant des sociétés civiles détenues par la famille et des holdings gérant les enseignes.

Seuls les descendants du couple Mulliez d'origine, Louis et Marguerite, ainsi que leurs conjoints, communément appelées "valeurs ajoutées", sont autorisés à posséder des participations, ce qui est le cas pour Barthélémy Guislain, marié à une Mulliez.

L'AFM est au coeur d'une enquête menée à Paris sur des soupçons de fraude fiscale, dans laquelle plusieurs héritiers de la famille ont été mis en examen.

Contactée par l'AFP début mai, la famille s'est dite "totalement sereine" s'agissant d'une procédure selon elle "dénuée de tout fondement".

Avec 20 milliards d'euros, cette famille du Nord se plaçait en huitième position des plus grandes fortunes françaises en 2023, selon Challenges.