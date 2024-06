Barrages : les supporters messins et stéphanois sanctionnés

Malheureusement prévisible.

Metz et Saint-Étienne ont été sanctionnés par la LFP ce jeudi. La raison ? Plusieurs incidents ont émaillé le barrage d’accession à la Ligue 1, qui a permis à Saint-Étienne de retrouver l’élite. Les Stéphanois sont épinglés pour « usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées » , lors du match aller comme du match retour, et Geoffroy-Guichard risque de sonner creux : la partie basse de la tribune Snella sera fermée pour trois rencontres, dont une avec sursis, et la partie basse de la tribune Paret a le droit à un match à huis clos.…

TM pour SOFOOT.com