Bardeli, la carte en Nord

Meneur de jeu de poche, Enzo Bardeli, 22 ans, est l’un des visages d’un Dunkerque en feu depuis début 2024. Portrait d’un type qui a été présélectionné pour les JO.

La décision a été prise au milieu des beaux jours, alors que sur son horoscope, tout allait pour le mieux. C’était l’été 2021, son club, le LOSC, venait de remporter son premier titre de champion de France depuis dix ans, lui s’entraînait depuis quelque temps avec l’effectif pro, son rêve d’attraper un jour ses premières minutes de Ligue 1 semblait à l’horizon. Là, deux voies distinctes sont cependant apparues sous les yeux d’Enzo Bardeli. La première : rester à Lille, son club depuis l’âge de 10 ans et où la nouvelle direction venait de lui faire comprendre qu’il était – déjà – « trop vieux » pour son nouveau projet. Rien ne l’empêchait de rester évoluer avec l’équipe réserve des Dogues, mais cela supposait d’éloigner ce désir d’atteindre le plus vite possible un contrat pro. La deuxième porte : tout plaquer et se mettre en danger, quitte à se retrouver quelques mois au chômage.

On croit parfois que chaque histoire est comme celle d’Eden Hazard, mais une carrière linéaire, c’est rare, très rare.…

Tous propos recueillis par MB.

Par Maxime Brigand pour SOFOOT.com