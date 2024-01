Barcola n'est plus light

Que le foot peut aller vite. En panne totale de confiance et de buts jusqu'à décembre dernier, Bradley Barcola, acheté 45 millions d'euros par le PSG l'été dernier, a tout renversé en moins de deux mois. À Lens, ses inspirations techniques ont bluffé. La suite s'annonce explosive.

Dans un Bollaert à vif pour un tel choc comme Lens-PSG, ce genre de moments est très rare. Entendre un énorme « woh » , venant des quatre coins du stade, pour une action adverse, montre bien que quelque chose de peu ordinaire s’est passé. Avec ses chaussettes à mi-hauteur, son look bien à lui et surtout sa technique, Bradley Barcola stupéfie tout son monde juste avant la pause. Face à Neil El Aynaoui, Kevin Danso, Przemysław Frankowski et Jonathan Gradit, Barcola part dans une incroyable chevauchée technique complètement dévastatrice. Pour s’en aller défier Brice Samba, avant que Jonathan Gradit ne commette la faute. Avec le carton rouge, logique, qui va avec. On a cru, un court instant, que le Neymar 2017-2018 était encore sous contrat avec le PSG. De quoi conclure 45 minutes d’un sacré niveau pour le Lyonnais de naissance. Et de l’installer définitivement dans le onze parisien ?

Bradley, c’est beau

En terres lensoises, l’ailier a posé une première pierre en 2024. À ce rythme, ce ne sera pas la dernière. Tancé et vivement critiqué après le match de Newcastle en novembre dernier, sans oublier son départ houleux, et certainement marquant mentalement, de l’OL cet été… Barcola a vite appris, depuis. Des titularisations à la pelle en décembre, un premier but en Ligue 1 face à Nantes (9 décembre, 2-1), une confiance vivifiante de Luis Enrique, et donc une copie XXL dans un grand match comme celui de Bollaert. Il le dit lui-même : « J’ai pris beaucoup de plaisir ce soir. » Przemysław Frankowski ne peut pas en dire autant tant le latéral polonais lensois a vécu une sale soirée face à Barcola, se retrouvant dépassé trop souvent face à la vivacité du numéro 29 parisien, extrêmement difficile à lire dans l’élimination de son vis-à-vis.…

Par Timothé Crépin, à Bollaert pour SOFOOT.com