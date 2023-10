Barcelone : les Rolling Stones participeront au Clasico

Attention banger.

Si Drake et Rosalia ne vous avaient pas convaincu, peut-être que l’air vintage et rock de la nouvelle collaboration issue du partenariat entre le Barca et Spotify vous réconciliera avec le concept. A l’occasion du Clasico à venir le 28 octobre prochain, les Blaugrana arboreront le mythique logo, « Tongue and Lips », du groupe américain sur leur maillot, alors que, comme l’annonce le club catalan dans un communiqué, la section féminine portera aussi cette tunique, le 5 novembre face à Séville. Ces derniers sortent leur premier album depuis 2016, le premier original depuis 2005 et « Hackney Diamonds ». Une bonne raison pour les deux parties de s’associer pour l’un des plus grands matchs de la planète football, tout autant que les justifications pécuniaires de ce mariage de circonstances. Evidemment, le Barca va mettre en vente des éditions exclusives et très limitées de ce maillot (magnifique), qui existe avant tout dans un but marketing.…

JF pour SOFOOT.com