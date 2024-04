information fournie par So Foot • 16/04/2024 à 23:47

Barça-PSG : Mbappé plie l’affaire pour Paris

Cette fois, c’est presque fait !

La Barça est à terre ! Sur une contre-attaque consécutive à un corner barcelonais, les Parisiens partent à 1000 à l’heure, et Achraf Hakimi sert Kylian Mbappé. Ce dernier manque son face-à-face, mais après un deuxième arrêt de Ter Stegen et un mauvais dégagement de Jules Koundé, le ballon revient sur le capitaine de l’équipe de France qui finit de près et envoie Paris au firmament, 4-1.…

JF pour SOFOOT.com