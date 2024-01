Baptiste Lecaplain : « Les footballeurs ont la culture de la vanne »

En 2023, Baptiste Lecaplain a ouvert son propre comedy club, The Joke, dans le 4e arrondissement de Paris, qui accueille des humoristes comme Franjo, Jonathan O'Donnell ou Elsa Barrere. L’occasion pour ce supporter de Bordeaux devant l’éternel de décrire un peu la relation qui unit les footballeurs et les artistes de one-man show.

D’où vient ce lien assez fort qui a toujours existé entre le foot et le one-man show, entre les joueurs et les humoristes ?

Les footeux sont des gros consommateurs d’humour, ce sont des vanneurs dans les vestiaires. Ça ne m’étonne pas que ces mecs-là soient intéressés par les spectacles. Et mine de rien, ils ont beaucoup de temps libre donc faut qu’ils s’occupent. Ma génération, les Ludo Obraniak, les David Bellion, ces joueurs-là, allaient voir pleins de spectacles. Ceux de la nouvelle génération aiment surtout la punchline. Dans le one-man show, il y a une culture de la vanne que les footballeurs ont et qu’ils aiment. Il y a des joueurs que j’ai un peu vannés qui parfois venaient me défier. Il y en a un qui m’a dit «moi mon humoriste préféré, c’est Jonathan Cohen» , je lui ai répondu «mais c’est pas un humoriste» et il me dit «tu es vénère parce qu’il est plus drôle que toi» . Les gars de ma génération, ils venaient voir tes spectacles, ils t’attendaient pour aller boire un verre. Ceux de la nouvelle génération, j’en ai invités mais ils ne restaient même pas à la fin pour te remercier.…

Propos recueillis par Quentin Fredon / Photos : The Joke pour SOFOOT.com