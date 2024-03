Banque: Julius Baer propose deux nouveaux administrateurs après le revers sur Signa

( AFP / FABRICE COFFRINI )

La banque suisse Julius Baer, ébranlée par ses prêts à l'empire immobilier autrichien déchu Signa, annonce lundi proposer deux nouveaux administrateurs, mettant l'accent sur la gestion des risques.

Lors de sa prochaine assemblée générale le 11 avril, la banque spécialisée dans la gestion de fortune va proposer les candidatures de Bruce Fletcher, un banquier americano-britannique qui a notamment été directeur de la gestion des risques de NatWest de 2018 à 2023, et de l'Italien Andrea Sambo, un ancien banquier d'UBS.

Ils doivent prendre la relève de Gilbert Achermann, qui a atteint la durée maximale de mandats au sein du conseil d'administration, et de David Nicol, l'actuel administrateur chargé de la gestion des risques, qui a décidé de ne pas se représenter, comme l'avait déjà annoncé la banque début février, lors de la publication de ses résultats annuels.

Julius Baer, qui avait accordé trois prêts au groupe autrichien déchu, a essuyé une perte de crédit de 586 millions de francs suisses (610 millions d'euros à taux actuels), ce qui a fait plonger son bénéfice net pour 2023 de 52% par rapport à l'année précédente, à 454 millions de francs.

"Le profil étendu de Bruce Fletcher dans la gestion des risques et la compréhension profonde des marchés et l'expérience de la gestion des bilans d'Andrea Sambo seront particulièrement pertinents", a déclaré Romeo Lacher, le président de Julius Baer, cité dans le communiqué.

Avant de diriger la gestion des risques de NatWest, M. Fletcher a travaillé 17 ans chez Citigroup et 13 ans chez HSBC dans différents domaines de la gestion des risques, détaille la banque dans le communiqué. Il est actuellement président d'une association professionnelle de gestionnaires de risques aux Etats-Unis.

M. Sambo a de son côté exercé différents postes chez UBS à Londres de 2005 à 2021 où il a notamment été responsable de la gestion des ressources financières. Auparavant, il a travaillé chez Morgan Stanley à Londres et New York et Banca Commerciale Italiana à Milan.

Co-propriétaire du célèbre Chrysler Building à New York et de chaînes de grands magasins en Europe, l'empire immobilier Signa avait connu une ascension spectaculaire sous l'égide du milliardaire autrichien René Benko.

Mais le groupe a été ébranlé par la rapide remontée des taux d'intérêt qui a mis fin à l'ère des crédits bon marché. Croulant sous les dettes, Signa a été placé en redressement judiciaire fin novembre.