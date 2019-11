Bamako : 25 ans de rencontres photographiques

Sekou Touré se moquait de Léopold Sédar Senghor en ces termes : « Pendant que les canons tonnent en Angola, le poète se permet de faire des vers », rappelle Lassana Igo Diara, délégué général de la Biennale africaine de la photographie, qui ouvre ce samedi 30 novembre 2019 à Bamako et durera jusqu'au 31 janvier 2020. L'heure est évidemment très grave et recueillie dans une France et un Mali endeuillés une fois encore par la mort de treize soldats français au nord du pays, mais le Mali ne peut se résumer à cette tragique actualité. Le programme de cette 12e édition, intitulée « Courants de conscience » par son commissaire, le Camerounais Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, est d'une richesse impressionnante et va marquer un tournant, celui des 25 ans d'une manifestation qui maintient Bamako comme le grand rendez-vous africain de la photo à l'échelle mondiale, en lui donnant un nouveau souffle.L'équipe a fait appel à l'un de ses plus grands talents du pays, le designer Cheick Diallo, pour assurer la scénographie. Après avoir présenté la Biennale lors d'un passage à Paris, c'est à la veille de la semaine professionnelle qui voit affluer des acteurs et des artistes du monde entier que le commissaire et le délégué ont répondu d'une seule voix ou presque à nos questions. Le Point : Dans quel état d'esprit ouvrez-vous cette 12e édition qui marque les 25 ans de la Biennale, dans la capitale d'un Mali sous le choc de la mort...