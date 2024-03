information fournie par So Foot • 06/03/2024 à 19:56

Balotelli balance un pétard dans le vestiaire de son équipe

Après le feu d’artifice dans la maison, voilà le pétard dans le vestiaire.

Mario Balotelli restera pour l’éternité l’un des plus grands entertainers de ce sport. Retourné à l’Adana Demirspor (Turquie) en septembre dernier, l’attaquant de 33 ans n’a rien perdu de sa folie. Ce mercredi, dans une story publiée sur l’Instagram de l’Italien, on peut le voir, dans le vestiaire de son équipe, allumer un pétard et le lancer à l’autre bout de la pièce, au milieu de ses coéquipiers, en se bouchant les oreilles au moment de la déflagration. Une blague de gosse qui a fait son effet.…

JB pour SOFOOT.com