Balles de tennis et invasion du terrain : les supporters de Reading en colère contre leur propriétaire

SOS de supporters en détresse.

Le Reading FC est en train de péricliter, et ses supporters n’en peuvent plus. Rétrogradé en League One au printemps, le club londonien se retrouve menacé d’une nouvelle relégation puisqu’il stagne dans la zone rouge. La perspective de voir les Royals plonger en League Two a poussé les fans à passer à l’action samedi lors du match contre Port Vale. Ils ont lancé des dizaines de balles de tennis sur la pelouse, à peine le coup d’envoi donné, pour manifester leur colère.…

QB pour SOFOOT.com