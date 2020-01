Baisse du livret A : existe-t-il (vraiment) des alternatives ?

Un coup dur ! Le gouvernement a abaissé à 0,5 % le taux du placement le plus populaire des Français. Ainsi pour un épargnant ayant un livret A de 10 000 euros, la perte est de 25 euros sur un an (50 euros au lieu de 75 euros). Pour un épargnant, au plafond de 22 950 euros, le manque à gagner s'élève à 57,4 euros (114,75 au lieu de 172,12 euros).Le gouvernement justifie la réduction par la stricte application de la formule de calcul décidée par le gouvernement en 2018 : le taux du livret A doit être égal à la moyenne du taux d'inflation (indice des prix hors tabac) ? en l'occurrence 0,85 % ? et des taux des marchés monétaires de ces six derniers (- 0,42 %) avec un plancher à 0,5 point. « C'est un nouveau plus bas historique », analyse Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne.Cet ajustement constitue une nouvelle atteinte au pouvoir d'achat des citoyens les moins fortunés. Le livret A est en effet l'épargne de précaution des ménages, la tirelire que l'on garde pour faire face à une dépense prévue ou imprévue, l'achat d'une voiture, une réparation... C'est l'argent mis de côté que l'on garde pour ses enfants, chacun pouvant détenir un livret, quel que soit son âge. Nombreuses ont été d'ailleurs les banques à offrir à l'occasion d'une naissance un livret A à leurs clients au nom de l'enfant.Pas de substitutAbaisser le taux de 0,75 à 0,5 %, c'est aussi susciter un sentiment d'appauvrissement avec un taux...