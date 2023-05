information fournie par So Foot • 31/05/2023 à 22:32

Bagarres entre supporters avant la finale de C3, deux hospitalisations

Des heurts entre supporters ont éclaté à Budapest, non loin du stade Ferenc-Puskás, où se dispute ce mercredi soir la finale de la Ligue Europa entre le Séville FC à l’AS Roma : trois personnes ont été blessées dont « un Espagnol et un Suédois » qui « ont été conduits à l’hôpital pour des soins supplémentaires » , ont indiqué les forces de l’ordre, précisant que des « poursuites ont été engagées pour hooliganisme » et que « sept Polonais ont été arrêtés » . Oui, des Polonais.

Des face-à-face étaient attendus, notamment entre les supporters sévillans et ceux du club du Śląsk Wrocław, situé en Pologne à 500 kilomètres de la capitale hongroise : en 2013, les deux équipes s’étaient affrontées en barrages de C3, et des violences avaient eu lieu entre aficionados des deux camps.…

MLM pour SOFOOT.com