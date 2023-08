Bafé Gomis : « L'Arabie saoudite est un vrai pays de foot »

L’Arabie saoudite séduit décidément tout le monde.

Le buteur français Bafétimbi Gomis connait bien le pays, pour y avoir joué entre 2018 et 2022 avec Al-Hilal, y avoir planté à foison (116 fois, en 154 apparitions) et y avoir presque tout gagné (championnat, coupe, Supercoupe, Ligue des champions asiatique). Alors que les clubs saoudiens font une razzia à l’occasion de ce mercato estival, le nouveau joueur du Kawasaki Frontale s’est mué en ambassadeur de l’État du Moyen-Orient, dans les colonnes de L’Équipe : « L’Arabie saoudite a des moyens démentiels mais c’est un vrai pays de football. Il l’a démontré avec sa victoire face à l’Argentine à la Coupe du monde. Je pense que ce succès a pesé dans l’accélération du processus. Ils veulent investir davantage pour gagner en visibilité et sont intelligents dans leur développement. Ils font aussi venir de grands entraîneurs et directeurs techniques. Leur ambition, c’est aussi de bâtir des équipes capables de rivaliser dans la futu re Coupe du monde des clubs de la FIFA. Cette année, Al-Hilal a perdu en finale face au Real Madrid. » …

JB pour SOFOOT.com