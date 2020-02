Bachelier : « Coronavirus, ne tombons pas dans le piège tendu par Le Pen »

« Faire mieux avec moins d'argent », telle est la mission de Florian Bachelier, député LREM d'Ille-et-Vilaine et patron de la questure ? ce « ministère des Finances » de l'Assemblée nationale. En ces temps d'obstruction parlementaire, cette « forte tête » de La République en marche a décidé de sortir sa calculette pour mieux dénoncer les méthodes de La France insoumise et du Parti socialiste qu'il accuse « d'abîmer » la démocratie parlementaire et de fuir pour des raisons électoralistes un autre débat : la sécurité.« La seule méthode qui vaille face au risque, c'est la mobilisation, le calme et la raison », a déclaré le Premier ministre. Mais ne faut-il pas faire preuve d'un peu plus de précaution en fermant nos frontières, par exemple, comme le préconise Marine Le Pen ?« La mobilisation, le calme, la raison », je rajoute la responsabilité. Le premier message à envoyer est clair : la France est prête, l'État est prêt. On a mobilisé plus d'une centaine d'hôpitaux avec du personnel informé et formé. Il sait ce qu'il doit faire pour constituer la première ligne de défense face à cette attaque virale. Les Français sont résilients et résistants et ils ne tomberont pas dans le piège de la polémique, de la rumeur et de la panique que tend Mme Le Pen. Le déplacement du président de la République et la réunion des chefs de groupes et de partis autour du Premier ministre montrent bien que nous sommes pleinement...