Bac 2025: ce qui est obligatoire, autorisé, interdit

Les épreuves du baccalauréat démarrent vendredi avec les épreuves de français pour les lycéens de première et la philosophie lundi pour les élèves de terminale en voies générale et technologique ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Lors des épreuves du baccalauréat, qui démarrent vendredi avec les épreuves de français pour les lycéens de première et la philosophie lundi pour les élèves de terminale en voies générale et technologique, voici ce qui est obligatoire, interdit et autorisé.

- Convocation et pièce d'identité obligatoires -

Le candidat doit se présenter avec sa convocation et une pièce d'identité en version physique à l'heure indiquée sur sa convocation. Un temps est réservé à l'installation des candidats avant le début de l'épreuve, de l'ordre de 30 minutes.

Aucune pièce d'identité présentée sur le téléphone portable ne sera prise en compte. En cas de perte ou de vol de sa pièce d'identité, il sera demandé un récépissé de la déclaration auprès de la police ou de la gendarmerie et un autre document officiel avec photo permettant de reconnaître le candidat.

Il est également possible de se présenter aux examens avec une pièce d'identité expirée depuis moins de cinq ans.

- Retard d'une heure maximum -

L'accès à la salle d'examen est interdit à tout candidat qui se présente après l'ouverture de l'enveloppe contenant les sujets. Cependant, en cas de retard indépendant de la volonté du candidat et ne dépassant pas une heure, le chef de centre peut autoriser exceptionnellement le candidat à plancher, mais sans temps supplémentaire au-delà de l'horaire de fin d'épreuve initialement prévu. Si le retard dépasse une heure, le candidat est considéré comme absent.

Les sorties aux toilettes sont interdites lors de la première heure afin d'éviter de croiser les candidats retardataires, sauf nécessité absolue et accompagné par un surveillant. Passée la première heure, elles sont autorisées mais, un lycéen après l'autre, accompagné d'un surveillant.

Il est possible de quitter la salle avant la fin de l'épreuve, une fois la première heure écoulée. Cette sortie est définitive. Il faut toujours remettre sa copie, même blanche, avec l'en-tête complété.

- Portables éteints -

Sont considérés comme des fraudes ou tentatives de fraude, "la communication avec d'autres candidats pendant les épreuves, l'utilisation d'informations, de matériel ou de documents non autorisés par le sujet ou la réglementation" ou le fait que "le candidat se fasse remplacer par un autre", a indiqué le ministère de l'Education lors d'un point presse de présentation du bac.

Tout objet qui communique avec l'extérieur ou "doté d'une mémoire électronique permettant la consultation de fichiers" est ainsi proscrit, aussi bien les téléphones portables que les montres connectées ou les tablettes tactiles, pour les épreuves écrites comme orales.

Les téléphones portables doivent être éteints, rangés dans le sac du candidat ou remis aux surveillants de salle.

Toutes les académies sont équipées de détecteurs de téléphones portables, "dont le nombre et l'emplacement sont confidentiels", indique le ministère. "Les recteurs répartissent ces appareils de façon aléatoire et veillent à les faire circuler entre les centres d'examen tout au long des épreuves", ajoute-t-il.

Il ne faut évidemment pas se parler entre candidats, même pas pour demander un stylo à son voisin: ce serait considéré comme de la fraude.

- Epreuves de remplacement en septembre -

Des épreuves de remplacement sont organisées du 8 au 11 septembre pour les voies générale et technologique et du 8 au 12 septembre et du 15 au 17 pour la voie professionnelle, pour ceux qui n'ont pas pu se présenter aux épreuves pour une raison de force majeure (maladie par exemple).

Il faut écrire rapidement au rectorat et joindre les justificatifs, comme un certificat médical.

Les candidats conservent le bénéfice des propositions d'admission dans l'enseignement supérieur faites sur Parcoursup jusqu'à la publication des résultats définitifs fin septembre.