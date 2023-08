information fournie par So Foot • 23/08/2023 à 12:06

Azzedine Ounahi pisté par d’ambitieux clubs saoudiens

Six p’tits mois et puis s’en va ?

Révélé lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Azzedine Ounahi avait profité du coup de projecteur pour quitter Angers, alors en perdition, et rejoindre l’Olympique de Marseille. Arrivé dans la cité phocéenne contre 10 millions d’euros, le Marocain a finalement vu se progression être stoppée par une fracture à l’orteil qui l’a éloigné des terrains jusqu’à la fin de saison dernière. Dans les plans de Marcelino cette année, avec un sacré but face à Reims, celui qui est essentiellement apparu sur l’aile gauche pourrait cependant faire ses valises plus rapidement que prévu.…

EL pour SOFOOT.com